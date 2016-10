Disney Channel 22:05 bis 23:00 Serien Gilmore Girls Folge: 131 Ganz oder gar nicht USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Abschied. Der Stadt-Troubadour verlässt Stars Hollow, um mit Neil Young auf Tournee zu gehen (und löst damit im Ort einen Massenauflauf hoffnungsvoller Nachfolger aus). Logan hat seinen College-Abschluss in der Tasche und reist nach London ab. Und in der Beziehung Lorelai-Luke heißt es wohl Ciao, Adiós, aus und vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Amy Sherman-Palladino Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips

