Disney Channel 20:15 bis 22:05 Fantasyfilm Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett USA 1971 Nach dem Roman von Mary Norton Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fliegende Betten, tanzende Kleider und abstürzende Besen - was geht nur vor im Haus von Miss Caroline Price? Dass sie bei einer äußerst ungewöhnlichen Lady untergebracht wurden, ist den Geschwistern Carrie, Paul und Charlie ziemlich schnell klar. Kurz darauf können die pfiffigen Kinder das Geheimnis lüften: Ihre Gastgeberin ist eine gute Hexe! Doch mit der weißen Magie hat Miss Price manchmal so ihre Schwierigkeiten, fehlt ihr doch zur perfekten Zauberin noch die letzte wichtige Lektion. So führen ihre Hexenkünste die Kinder in ein herrliches Chaos, und sie erleben aufregende Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Caroline Price) David Tomlinson (Prof. Emelius Browne) Roddy McDowall (Mr. Jelk) Roy Snart (Paul Rawlins) Cindy O'Callaghan (Carrie Rawlins) Ian Weighill (Charlie Rawlins) Sam Jaffe (Buchhändler) Originaltitel: Bedknobs and Broomsticks Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Ralph Wright, Ted Berman, Bill Walsh, Don DaGradi, Mary Norton Kamera: Frank V. Phillips Musik: Robert B. Sherman