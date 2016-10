Disney Channel 18:55 bis 19:20 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 10 Von Weihnachtselfen und Monstern USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Liv soll bei der Weihnachtsfeier ihrer Stadt ein Duett mit der neunjährigen Jenny singen. Aber es stellt sich bald heraus, dass das kleine Mädchen gar nicht so süß ist, wie es scheint. Pete und Maddie sind unterdessen damit beschäftigt den städtischen Weihnachtsbaum zu dekorieren und Parker sabotiert Joey, der den Weihnachtsmann spielen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Ella Anderson (Jenny Keene) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: Sylvia Green Musik: Eric Goldman, Michael Corcoran