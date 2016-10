Disney Channel 16:55 bis 17:25 Trickserie Disneys Kim Possible Der böse Ron USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Kim und Ron gehen auf eine Bösewichter-Messe, um zu gucken, was auf dem Markt los ist. Dabei probiert Drakken einen Helm, der seine positiven von den negativen Energien trennt und ihm nur seine negativen zurückgeben soll. Leider funktioniert das überhaupt nicht, denn Ron funkt dazwischen, und somit hat Ron alle bösen und Drakken alle guten Energien. Ron fühlt sich in seiner Rolle als Bösewicht auch sichtlich gut, zumal er seinen kleinen nervigen Terror-Cousin Sean das erste Mal in seinem Leben im Griff hat. Am Ende schaffen es natürlich Kim Possible und Shego, den Prozess wieder umzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Nicole Dubuc Musik: Adam Berry