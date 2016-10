Das Erste 04:45 bis 05:30 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Der hohe Preis des Alkoholkonsums / Autonomes Fahren: Fallen die Versicherungsprämien? / Trauma und Existenzangst nach Amoklauf / Undurchdringliche Bildungsschichten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Geplante Themen: - Der hohe Preis des Alkoholkonsums Die gesellschaftlichen Kosten des gefährlichen Alkoholkonsums in Deutschland sind deutlich höher als bislang angenommen. Alkohol verursacht Milliardenkosten für Krankenkassen und Rentenversicherung, ist für Schmerz, Leid und Krankheit bei Betroffenen sowie den Tod zehntausender Menschen verantwortlich. Die Schäden summieren sich laut einer neuen Studie auf fast 58 Milliarden Euro pro Jahr. Außerdem ist die Zahl der Alkoholvergiftungen in deutschen Notaufnahmen deutlich gestiegen, ebenso die Zahl der alkoholkranken Menschen. Experten fordern daher höhere Steuern auf Alkohol sowie Werbeverbote. Die Bundesregierung sieht dafür allerdings keinen Bedarf. - Autonomes Fahren: Fallen die Versicherungsprämien? Hände weg vom Lenkrad, sich vom Autopiloten ans Ziel fahren lassen, während man selbst sich zurücklehnt und entspannt. Vor kurzem noch unvorstellbar, kommt diese Entwicklung mit großen Schritten näher. Alle großen Hersteller experimentieren mit selbstfahrenden Autos. Fahrzeuge mit automatischer Einparkhilfe und anderen Assistenzsystemen sind heute schon verfügbar, als nächstes kommen Autos, die im Stau die Kontrolle übernehmen und im Lauf des nächsten Jahrzehnts werden sie dann wohl ziemlich eigenständig die Insassen von A nach B bringen. Mit gravierenden Folgen für die Versicherungen: Denn rund 90 Prozent aller Unfälle werden durch menschliches Versagen verursacht. Ist die Technik ausgereift, kann sie helfen, Schäden drastisch zu reduzieren. Experten vermuten, dass die Schadenssummen bei den Versicherern bis 2030 um bis zu 25 Prozent sinken könnten. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass den Autoversicherern in diesem Zeitraum bis zu 45 Prozent des Geschäftes wegbrechen, auch weil weniger Menschen ein eigenes Fahrzeug besitzen. - Trauma und Existenzangst nach Amoklauf "Die anderen Opfer waren wie ein Schutzschild und haben mir das Leben gerettet", sagt Faruk, der vor dem Haupteingang des Olympia-Einkaufszentrum in München einen kleinen Obststand aufgebaut hat. Er stand mitten im Kugelhagel, als Ali David S. am 22. Juli, gegen 18:00 Uhr, auf der Straße das Feuer auf Passanten eröffnet. Traurige Bilanz des Amoklaufes: neun Tote, vor allem Kinder und Jugendliche. Augenzeuge dieser Tat zu sein, hat Faruk traumatisiert. Zusätzlich plagen den 31-jährigen Familienvater jetzt auch noch Existenzängste. Sein Umsatz ist um 75 % zurück gegangen, weil Kunden den Tatort nach wie vor meiden. Früher war die Gegend rund um das Einkaufszentrum ein frequentierter Standort. Fast drei Monate nach der Tat ist die Shopping-Laune noch immer getrübt. Rückläufige Besucher- und Umsatzzahlen machen Einzelhandel und Gastronomie zu schaffen. "Plusminus" über die Folgen des Amoklaufs in München. - Undurchdringliche Bildungsschichten Sozialer Aufstieg - das ist für die, die es vor allem betrifft, nämlich das untere Drittel unserer Gesellschaft, meist ein leeres Versprechen. Wer hierzulande in eine Geringverdiener-Familie hineingeboren wird, wird mit 75 % Wahrscheinlichkeit selbst ein Geringverdiener - so eine Studie der OECD. Bei der "Bildungsmobilität", also der Frage wie viel Prozent der Kinder einen besseren Bildungsabschluss erreichen als ihre Eltern, lag Deutschland 2012 weit unter dem OECD-Durchschnitt, an 22. Stelle. Ökonomen warnen zunehmend: Schafft es eine Gesellschaft nicht, das Bildungsniveau weiter zu steigern, kann auch die wirtschaftliche Produktivität nicht steigen. Was muss sich tun, damit unsere Schulen die Nachteile von Kindern aus bildungsfernen Schichten ausgleichen anstatt sie zu zementieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Bornheim Originaltitel: Plusminus

