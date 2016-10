Das Erste 00:20 bis 01:53 Show Hirschhausens Quiz des Menschen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gäste: Sandra Maischberger, Joachim Llambi, Maren Kroymann, Antoine Monot jr., Lisa Feller, Matthias Steiner u.a. Bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 13. Oktober 2016 um 20:15 Uhr gibt es dieses Mal einen wahren Augenschmaus: perfekt inszenierte Lebensmittel. Schön fotografiertes Essen ist im Zeitalter der sozialen Netzwerke nämlich mindestens genauso wichtig wie sein guter Geschmack. Ob die Promis Talent zum kulinarischen Stillleben besitzen, müssen sie aber erstmal zeigen. Wem dabei das Wasser im Munde zusammenläuft, dass ihm schwindelig wird, für den erklärt Moderator Eckart von Hirschhausen, was es mit Schwindel und dem Gleichgewichtssinn auf sich hat. Dabei wird auch die Balance der Prominenten auf eine wackelige Probe gestellt. Außerdem in der Sendung: Gibt's doch gar nicht?! Verrückte Gesundheits-Produkte mit noch verrückteren Werbeversprechen dahinter und spannendes Wissen rund um Schminken und Kosmetik. Am 13. Oktober spielen für den guten Zweck u.a. Moderatorin Sandra Maischberger, Moderator Joachim Llambi, Schauspielerin Maren Kroymann, Schauspieler Antoine Monot jr., Comedian Lisa Feller und Gewichtheber Matthias Steiner. "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit dem SR und "Ansager & Schnipselmann". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Eckart von Hirschhausen Gäste: Gäste: Sandra Maischberger (Moderatorin), Joachim Llambi (Moderator), Maren Kroymann (Schauspielerin), Antoine Monot jr. (Schauspieler), Lisa Feller (Comedian), Matthias Steiner (Gewichtheber) Originaltitel: Hirschhausens Quiz des Menschen