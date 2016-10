NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Garten: Die schönsten buntlaubigen Gehölze, live aus Uelzen (Nds.) / Die Haut im Herbst, mit Kosmetikexpertin Katja Radtke aus Hamburg / Auf'n Schnack: Antje Scheumann, die Heimwerker-Trainerin aus Lüneburg (Nds.) / Promigeschichten mit Karsten Sekund: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Garten: Die schönsten buntlaubigen Gehölze, live aus Uelzen (Nds.) Die spektakuläre Herbstfärbung des Laubes vieler Bäume in feurigem Orange, Rot und flammendem Gelb ist jedes Jahr ein tolles Schauspiel. Wer sich den "Indian Summer" in den eigenen Garten holen möchte, sollte unbedingt auf die Wuchshöhen achten. Bei welchen Gehölzen sich das Laub besonders schön verfärbt und welche davon auch für kleine Gärten geeignet sind, zeigt NDR Fernsehgärtner Ole Beeker live in der Gartenschule Uelzen. Die Haut im Herbst, mit Kosmetikexpertin Katja Radtke aus Hamburg Der sommerliche Teint ist verblasst, der Übergang vom Sommer- zum Herbstwetter hinterlässt seine Spuren auf der Haut. Kosmetikerin Katja Radtke aus Hamburg erklärt, welche Pflege das Gesicht nun braucht und welche Herbstfarben beim Make-up schmeicheln. Auf'n Schnack: Antje Scheumann, die Heimwerker-Trainerin aus Lüneburg (Nds.) Tapezieren, streichen oder Lampen anbringen ist nicht selbstverständlich für Frauen. Antje Scheumann zeigt ihnen, wie man richtig mit Handwerkszeug umgeht. Sie freut sich riesig, wenn ihre Teilnehmerinnen im Anschluss beherzt loslegen. Dabei ist die Lüneburgerin so etwas wie ein "Jobwunder auf zwei Beinen": Seit ihrer Ausbildung zur Bundesbahnbeamtin hat sie, laut eigener Statistik, 16 verschiedene Berufe bzw. Tätigkeiten ausgeübt. Promigeschichten mit Karsten Sekund: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten NDR Promi-Experte Karsten Sekund berichtet über die Welt der Stars und Sternchen. Wer trennt sich? Wer ist neu verliebt? Wo gab es den glamourösesten oder peinlichsten Auftritt? "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag