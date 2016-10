NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory Der Bauer den die Störche lieben D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Eines Tages im April sind sie da, zurück aus Afrika! "Unsere Störche", sagen Georg und Christine Eggers. Die beiden sind freundliche und bescheidene Bauersleute. Ihr Hof ist berühmt und preisgekrönt. Er ist seit 1628 im Familienbesitz. Der Storch stakst vor liebevoll restaurierten Scheunen über den Mist. Daneben grunzen Sauen und gackern Hühner, alles alte Haustierrassen. Auch wenn die Zeit hier stehen geblieben zu sein scheint, ist das Gegenteil der Fall: Der Hof ist kein Museum, er wird voll genutzt. 1991 stellten die Eggers auf ökologischen Landbau um. Sie lieben die Natur und sind stark engagiert, wenn es um Naturschutz geht. Wie in "alten Zeiten" wechseln sich die Weiden und Felder mit Tümpeln, Schilf und Gehölz ab. Gräben sind Lebensadern in dieser Kulturlandschaft an der Elbe. Eine heile Welt, nicht nur für die Störche und ihren Nachwuchs auf Eggers' Hof, auch für viele seltene Wiesenvögel, Amphibien und Insekten. Die Eggers verteidigen deren Überleben mit Herzblut gegen den Beton der wachsenden Großstadt. Und die "naturhungrigen" Städter kommen in Scharen auf ihren Hof. Georg Eggers und seine Frau sind im Rentenalter. Nach ihrer letzten Ernte übergeben sie ihr Lebenswerk an "die jungen Leute". Das Erntedankfest im Herbst wird für sie ein ganz besonderes. Kurze Zeit darauf fliegen dann die Störche wieder fort. Georg und Christine Eggers überlegen, ob sie "die Nachbarn" dann endlich mal in Afrika besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Holger Vogt