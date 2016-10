ZDFinfo 04:50 bis 05:30 Dokumentation Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand GB 2014 2016-10-14 15:55 Stereo 16:9 Live TV Merken Forscher prüfen anhand neuester forensischer Technologie Fotos und Filmmaterial, das bei den unzähligen Sichtungen des Ungeheuers von Loch Ness aufgenommen wurde, auf Echtheit. Der Historiker Albert Jack ist überzeugt, der wahre Ursprung des Ungeheuers von Loch Ness läge in einer komplexen Interaktion zwischen Medienberichten, natürlichen Phänomenen, der Sichtung ganz normaler Tiere und unserer eigenen, ausufernden Fantasie. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Conspiracy: The Missing Evidence