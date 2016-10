ZDFinfo 14:45 bis 15:25 Dokumentation Die geheime Welt der Ozeane Afrikanische Ostküste GB 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Küstenstreifen des Indischen Ozeans ist dicht besiedelt. Immer wieder wird er von heftigen Unwettern heimgesucht. Ein Team von Unterwasserexperten erforscht die klimatische Entwicklung. Das Expertenteam untersucht, was geschieht, wenn der mächtige Indische Ozean auf den Rand des Kontinents trifft. Anhand von Proben aus einem Korallenriff hoffen sie, künftige Wettermuster vorhersagen zu können. Auf ihren Tauchgängen in den Küstengewässern treffen sie auf eine der mysteriösesten Kreaturen dieser Gegend - das Seepferdchen. Zudem haben sie die seltene Gelegenheit, mit den verschiedensten Fischen zu schnorcheln und treffen sogar auf Walhaie. Kann die Meeresexpedition dazu beitragen, das Geheimnis zu lüften, wohin diese Haie reisen und woher sie kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paul Rose Originaltitel: Oceans