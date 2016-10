ZDFinfo 08:45 bis 09:30 Dokumentation Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken "Was uns genau in einer Schicht erwartet, wissen wir nie." Frank Mecklenburg ist Feuerwehrmann in Hamburg-Barmbek - das war und ist sein Traumberuf, auch wenn der Job ihm alles abverlangt. Im Schnitt rücken er und seine Kollegen alle 20 Minuten aus - mit dem Löschzug oder mit dem Krankenwagen. "Spannend ist beides, weil wir immer die ganze Palette des Lebens mitbekommen", sagt Kollege Andreas Röder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Feuerwache

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 208 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 178 Min.