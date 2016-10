ZDFinfo 06:45 bis 07:15 Dokumentation Das Geschäft mit der Krankheit Wie wir zu Patienten gemacht werden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Medikamente sind ein Milliardenmarkt: 2014 gaben die Deutschen über 33 Milliarden Euro für Arzneimittel aus so viel wie nie zuvor. Werden wir immer kränker? Oder werden wir krank geredet? Die Botschaft der Pharmabranche lautet: Für und gegen alles gibt es die passende Medizin. Doch Kritiker wenden ein, dass immer häufiger normale Zustände zu Krankheiten erklärt werden. "ZDFzoom" begibt sich auf Spurensuche bei sogenannten erfundenen Krankheiten. "Ein klassisches Beispiel für eine erfundene Krankheit sind die so genannten Wechseljahre des Mannes. Die gibt es nicht", so die pharmakritische Ärztin Dr. Christiane Fischer in der Dokumentation. Die Industrie dagegen bestreitet, gewöhnliche Beschwerden zu behandlungsbedürftigen Zuständen zu stilisieren: "Wir erleben des Öfteren, dass junge Leute älteren Menschen erklären wollen, dass ihre Alterungsbeschwerden normal seien. Ältere Leute sehen das völlig anders", so Siegfried Throm vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. "ZDFzoom"-Autorin Sonja Kolonko spricht mit Ärzten und Patienten, recherchiert Verflechtungen der Pharmaindustrie mit Ärzten. Sie konfrontiert Strippenzieher, die sich damit brüsten, durch "intensive PR" neue Krankheitsbegriffe geschaffen zu haben. Die Dokumentation gibt Antworten auf die Frage: Wann sind Medikamente sinnvoll - und wann Geldmacherei? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geschäft mit der Krankheit Regie: Sonja Kolonko Kamera: Dieter Stürmer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 326 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 86 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 86 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 86 Min.