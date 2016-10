Servus TV 00:15 bis 01:20 Talkshow Talk im Hangar-7 Google, Facebook und Amazon: Zu viel Wissen, zu viel Macht? Google, Facebook und Amazon: Zu viel Wissen, zu viel Macht? 2016 2016-10-13 03:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Gäste u.a.: Marc Elsberg, Schriftsteller Gunnar Porada, Hacker Thomas Herko, Interpol-Vizedirektor Rudolf Striedinger, Leiter Abwehramt Anitra Eggler, Digital-Therapeutin Wolfgang Schwabl, A1 Cyber-Security Chef Wolfram Eilenberger, Philosoph Christoph Tschohl, Datenschützer Die Suchmaschine Google beantwortet täglich etwa 3,5 Milliarden Suchanfragen. Soziale Medien wie Facebook haben alleine in Österreich 3,7 Millionen Nutzer. Die digitale Datenmenge wächst und wächst. Eine moderne Computertechnik namens "Big Data" analysiert und interpretiert alle verfügbaren Informationen. Sie berechnet zum Beispiel, wer einen Bankkredit erhält, wo Verbrechen passieren und wo demnächst eine Grippe ausbricht. Doch überwiegen die Chancen wirklich die Risiken? Klar ist: Unser digitaler Fußabdruck wird täglich größer. Wir sind gläsern und angreifbar: Internetbetrüger knacken unsere Smartphones, kommen an unsere Bankdaten und stehlen mehr als nur Urlaubsbilder. Wollen oder können wir unsere Netz-Aktivitäten nicht schützen? Haben wir jegliche Kontrolle verloren? Moderation: Michael Fleischhacker In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Fleischhacker Gäste: Gäste: Marc Elsberg (Schriftsteller), Gunnar Porada (Hacker), Thomas Herko (Interpol-Vizedirektor), Rudolf Striedinger (Leiter Abwehramt), Anitra Eggler (Digital-Therapeutin), Wolfgang Schwabl (A1 Cyber-Security Chef), Wolfram Eilenberger (Philosoph), Christoph Originaltitel: Talk im Hangar-7