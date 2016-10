Servus TV 20:15 bis 21:15 Dokumentation Goisern goes USA 2016 2016-10-14 01:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Amerika inspirierte Hubert von Goisern zu seinem letzten Album "Federn". Nun zog es ihn 2016 als Weltenbummler und musikalischen Botschafter in jenes Land, über das derzeit so viel geschrieben und gesprochen wird. Gemeinsam mit seiner Band und Pedal-Steel-Gitarrist Bob Bernstein bereiste der Oberösterreicher die USA. Neben der Motivation, seine Mischung aus alpinen Klängen und Südstaaten-Sound erstmals am amerikanischen Publikum auszutesten, bewog ihn dazu vor allem eines: der Wunsch, eine Brücke zu schlagen. "Ich finde es sehr schade, dass es zwischen der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und Europa so eine Entfremdung gibt, ein gegenseitiges Unverständnis", so der Musiker vor Beginn der Reise. Goisern reiste von New York über Washington D.C. und Los Angeles bis zum weltweit bedeutendsten Treffen der Musikindustrie, dem South by Southwest-Festival (Texas). Besonders inspirierend waren für ihn die Begegnungen mit Musikerkollegen wie Richard Gibbs oder Tito von der Band Tito & Tarantula. Goisern nimmt Stellung zu Themen wie dem US-Wahlkampf oder der Schwierigkeit, eigene Vorurteile abzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie