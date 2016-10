Servus TV 18:40 bis 19:20 Magazin Bang Goes the Theory Grippe Grippe GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Immer wieder kursieren in den Nachrichten schreckliche Geschichten von Grippe-Erregerstämmen mit seltsamen Namen wie H1N1. Doch geht von ihnen überhaupt eine Gefahr aus? Das Team von "Bang Goes the Theory" widmet sich dem Thema Grippe. Jem Stansfield erklärt die Entwicklung der Grippe auf der Zellebene. Er zeigt dabei, wie die Grippe aus einem Schnupfen zu einem Virus mutieren kann, das Millionen Menschen töten kann. Liz Bonnin beobachtet, wie Impfstoffe gegen Grippe hergestellt werden. Maggie Philbin besucht ein Labor, in dem gesunde Patienten mit Grippe angesteckt werden. Dort beobachtet Maggie, wie Grippe den Körper überhaupt angreift. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bang Goes the Theory