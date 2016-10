Servus TV 14:00 bis 14:59 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken Tristan ist auf Wunsch seines Bruders zu langwierigen Tuberkulosetests nach Irland gereist. Indes hat Helen ihr Bandscheibenleiden auskuriert und denkt mit James über den Kauf eines eigenen Hauses nach. Zwar haben sie schon ein Objekt im Auge, doch es fehlt das nötige Geld. Zudem kommt es zwischen Farnon und Herriot zu einem Streit in der Tierarztpraxis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Peter Ivatts (Tom Maxwell) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Robert Tronson Drehbuch: Johnny Byrne Kamera: Ken Morgan, John Kenway Musik: Johnny Pearson