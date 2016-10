Servus TV 10:55 bis 12:03 Dokumentation Der Mensch - Wunderwerk der Natur GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Professor Alice Roberts ist im fünften Monat schwanger. Als Wissenschaftlerin sieht sie jedoch die Mutterschaft aus einer anderen Perspektive, als die meisten Mütter. Alice Roberts weiß, dass die Menschen über denselben genetischen Baukasten verfügen, wie alle anderen Lebewesen auf der Erde. Doch was ist so anders an dem genetischen Aufbau des Menschen? Welche Bestandteile machen einen Menschen erst zum Menschen? Die Wissenschaftlerin zeigt, dass die Verbindungen im menschlichen Gehirn dabei von großer Bedeutung sind. Sie findet auch heraus, wieso die zwischenmenschliche Kommunikation derart wichtig ist. Denn die Kommunikation macht den Menschen erst zu dem hochentwickelten, menschlichen Wesen, der er ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alice Roberts (Anthropologin) Originaltitel: Horizon: What Makes Us Human? Regie: Toby MacDonald Kamera: Tom Hayward