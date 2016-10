ZDF 02:05 bis 03:35 Krimi Kommissar Beck Tödliche Bande S 2007 Nach Motiven der Romane von Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein schauerliches Drama inmitten der Stockholmer Innenstadt. Die junge Denise wird in einem Park vergewaltigt und ermordet. Ihre Eltern hören noch die Schreie, doch jede Hilfe kommt zu spät. Dann wird ein weiteres Mädchen vergewaltigt und getötet. Bei seinen Ermittlungen stößt das Team um Beck auf eine Reihe von Vergewaltigungen, die in der Vergangenheit alle in der Nähe von Haltestellen der Blauen U-Bahnlinie in Stockholm begangen wurden. Auch die beiden jüngsten Tatorte passen in dieses Muster. Zwei Tatverdächtige werden in Gewahrsam genommen. Zum einen der Zeuge vom ersten Tatort, Ljunggren, zum anderen der illegale Taxifahrer Juri, der zuletzt mit Denise gesehen wurde. Beide haben zwar kein Alibi, können aber auch nicht überführt werden. Durch den Hinweis von Catrin, einer Freundin von Denise, kommt Beck einer Bande von Jugendlichen auf die Schliche. Schon seit Längerem quälen Mehmet, Lasse und Stefan Mitschülerinnen ihrer Klasse, drangsalieren sie mit gefährlichen Spielchen, prahlen mit ihrer Männlichkeit. Als einer von ihnen, Stefan Radzik, ermordet wird, kommt Licht ins Dunkel des Falls. Doch hat der Mörder von Stefan auch Denise auf dem Gewissen? Kommissar Beck sieht sich mit der erschreckenden Wahrheit konfrontiert. Diese Mordfälle gehen Beck auch persönlich sehr nahe. Was wäre, wenn es seiner Tochter Inger genauso erginge und er auch noch sein zweites Kind verlieren würde? Inger wehrt sich gegen die übertriebene Fürsorge des Vaters, der zudem heftig reagiert, als er erfährt, dass Inger sich schon seit Längerem mit seinem Kollegen Gunvald privat trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Stina Rautelin (Lena Klingström) Ing-Marie Carlsson (Bodil Lettermark) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Peter Hüttner (Oljelund) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Carl Sundberg Musik: Anders Bagge, Jennie Löfgren, Anders Herrlin, Per Åström Altersempfehlung: ab 12