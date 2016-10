ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 8 Farben des Todes A, D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine Frau liegt mit offenen Augen am Ufer des Sees - sie wurde erwürgt. Es ist die Millionenerbin und Kunstmäzenin Mathilde Meinhoffer. Sie war die Hauptsponsorin der Sommerakademie. Die Tote ist wie auf dem Gemälde "Madeleine im Bois d'Amour" von Émile Bernard drapiert: Der Kopf ist auf die rechte Hand gestützt, die linke Hand liegt auf dem Bauch. Sie trägt ein langes, blaugraues Kleid, weiße Strümpfe und schwarze Halbschuhe. Die Spuren führen Karin und Andreas zur nahe gelegenen Maler-Sommerakademie, die von Professor Liebhardt geleitet wird. Ist der Mörder unter den jungen Malern zu finden? Oder will Herr Meinhoffer, der Ehemann der Ermordeten, mit der Inszenierung von sich als möglichem Täter ablenken? Und welche Rolle spielt das Aktmodell Sonja, das hauptberuflich als Kellnerin arbeitet? Fragen über Fragen für das Team der SOKO Kitzbühel. Da geschieht ein zweiter Mord, und wieder ist das bizarre "Arrangement" einem berühmten Gemälde nachempfunden. Diesmal dem "Frühstück im Grünen" von Édouard Manet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Carl Lang Drehbuch: Karl Benedikter Kamera: Walter Kindler Musik: Martin Grassl