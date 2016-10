ZDF neo 14:35 bis 15:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Im Koma D, A, CH 2002 2016-10-13 05:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei aufmerksame Polizisten sehen beim Durchstreifen des Bahnhofsviertels spätabends noch Licht in den hinteren Räumen der Gallus-Apotheke, obwohl diese keinen Nachtdienst hat. Durch den Hausflur und die von einer flüchtigen Person offen gelassenen Hintertür gelangen sie in das Geschäft und entdecken einen Mann, der von Schüssen getötet wurde. Kurze Zeit später läutet es an Matulas Wohnungstür. Dr. Lessing verabschiedet sich, weil er spürt, dass die etwas verstört wirkende abendliche Besucherin mit Matula alleine sein möchte. Offenkundig hatte Andrea schon wieder Ehestreit und sucht Trost bei ihrem Freund Josef. Am nächsten Morgen werden die beiden unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das von Andrea widerrechtlich im Hof geparkte Auto hat Hauptkommissar Allberg dazu verholfen, die verschwundene Ehefrau des in seiner Apotheke erschossenen Paul Palmert zu finden. Da Matula und Andrea einander schon vor zehn Jahren - und vor ihrer Ehe mit Palmert - lieben gelernt haben und sie auf ihn in der vergangenen Nacht auch nicht andeutungsweise den Eindruck einer Mörderin gemacht hat, verbürgt er sich gegenüber Dr. Lessing, dass der von Allberg verfolgte Verdacht gegen sie absurd ist. Als Kommissar Allberg in Anwesenheit des Untersuchungsrichters äußert, dass der Erkennungsdienst Indizien dafür gefunden habe, dass Andrea ihre Finger am Safe der Apotheke hatte, bricht sie mit einem Herzinfarkt zusammen. Obwohl der Kommissar darin ein Schuldeingeständnis sieht, kann Dr. Lessing beim Notarzt durchsetzen, dass sie nicht in ein Gefängnis-Krankenhaus eingeliefert wird. Um ihr zunächst weitere Aufregungen zu ersparen, wird Andrea in ein künstliches Koma versetzt. Matulas erster Weg führt ihn in die Gallus-Apotheke. Da begegnet er nicht nur der verliebten 19-jährigen pharmazeutisch-technischen Assistentin Petra Zielke und der attraktiven Geschäftsführerin Dr. Doris Gellert, sondern auch Philip, dem musikalisch begabten Sohn des Mordopfers, der sich als Komponist und drogenabhängiger Bandleader in der Frankfurter Szene einen Namen gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Ute Willing (Andrea Palmert) Marita Marschall (Dr. Doris Gellert) Nils Brunkhorst (Philip Palmert) Thomas Anzenhofer (Kommissar) Loretta Stern (Petra Zielke) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Johannes Dräxler, Remy Eyssen Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer