Phoenix 02:15 bis 03:45 Dokumentation Battle of Kings - Die Schlacht von Bannockburn GB 2014 Live TV Merken Zu Beginn des 14. Jahrhunderts ist Schottland ein Land ohne König. Englands König Edward der Erste beansprucht das Gebiet für seine Nation. Gnadenlos schlägt er den Aufstand des tapferen Rebellen William Wallace nieder. Während der Besatzung der Engländer will einer das Land in die Unabhängigkeit führen: Robert The Bruce, ein abtrünniger Adliger, der einen König zu seinen Vorfahren zählt. Die Dokumentation schildert die entscheidende Schlacht um Bannockburn, als Robert The Bruce alle von Engländern gehaltenen Burgen in Schottland eingenommen hatte - mit einer Ausnahme: Stirling Castle. König Edward der Zweite schickt seine Armee in den Norden, um Stirling Castle zu sichern. Doch Robert the Bruce entwickelt eine Taktik, mit der ihm und seinen Gefolgsleuten die Befreiung Schottlands gelingt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Battle of Kings: Bannockburn

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 161 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 96 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 71 Min.