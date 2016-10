Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Erledigt Deutsche Justiz im Dauerstress D 2016 2016-10-13 01:30 Live TV Merken Im europäischen Ranking der Besoldung läge Deutschland auf einem der letzten Plätze, knapp vor Armenien oder Albanien, beklagen Mitglieder des Deutschen Richterbundes. In der Dokumentation von Gesine Enwaldt und Holger Trzeczak reden Richter und Betroffene erstmals Klartext. Offen sprechen sie über ihre Arbeitswelt und die teils unwürdigen Bedingungen, unter denen hierzulande Recht gesprochen wird. 2000 Richterstellen fehlen in Deutschland, beziffert die Neue Richtervereinigung das Defizit. Ein Mangel, der hohe Krankenstände bis zu zehn Prozent, wie in Hamburg, nach sich zieht. Burnout ist eine verbreitete Krankheit und gleichzeitig ein Tabuthema im Justizapparat. Unabhängige Justiz? Dritte Säule der Demokratie? So steht es seit 1949 im Grundgesetz. Tatsächlich aber folgt die Politik bis heute diesem Anspruch nur auf dem Papier. Der Film dokumentiert den Arbeitsalltag deutscher Richter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erledigt