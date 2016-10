Phoenix 08:15 bis 09:00 Dokumentation Abenteuer Sibirien Aufbruch der Glücksritter D 2012 2016-10-13 19:15 Live TV Merken Die modernen "Glücksritter" setzen das fort, was die ersten Siedler aus Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts begannen. Einer von ihnen war Adolph Dattan. Der deutsche Kaufmann kam in jungen Jahren mittellos nach Sibirien und wurde schließlich erfolgreicher Geschäftsführer der ersten Kaufhauskette "Kunst & Albers" in Wladiwostok. Die Waren kamen größtenteils aus Hamburg, bis zu 130 Tagen dauerte die Schifffahrt bis ans andere Ende der Welt. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs endete Dattans Erfolgsgeschichte. Der zweite Teil der Dokumentation zeigt deutsche Glücksritter, die ihren persönlichen Traum in Sibirien verwirklicht haben. In der westsibirischen Tiefebene hat es der Landwirt Stefan Dürr zu einem der wichtigsten Milchbauern Russlands gebracht. Als Praktikant kam er vor 23 Jahren nach Russland, heute beschäftigt er 2.500 Angestellte, mit denen er 150.000 Hektar Land bewirtschaftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Sibirien

