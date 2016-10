Zee.One 04:15 bis 06:15 Drama Wir halten zusammen IND 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ramkishen und seine zweite Frau Mamta führen ein wunderbares Leben im Kreise ihrer Söhne Prem und Vinod sowie ihrer Tochter Sangeeta. Zur Familie gehört außerdem noch Ramkishens ältester Sohn Vivek aus erster Ehe, der eine verkrüppelte Hand hat, seit er in der Kindheit seine beiden Brüder aus einer misslichen Lage retten konnte. Vivek ist ein äußerst fähiger Geschäftsmann, der erfolgreich das Familienunternehmen führt. Doch aufgrund seines Handicaps fällt es der Familie schwer, eine Braut für ihn zu finden. Da lernt Vivek bei einem Dinner die freundliche Sadhana kennen, die von seiner Warmherzigkeit und seiner Liebe zur Familie schwer beeindruckt ist. Als für Vivek und Sadhana die Hochzeitsglocken läuten, scheint das Familienglück perfekt: Denn auch Prem ist unterdessen mit der Ärztin Preeti verlobt, und der unternehmungslustige Vinod findet sein Ebenbild in der schönen Sapna. Doch dann wird ihre Schwester Sangeeta gemeinsam mit ihrem Mann von ihrem Schwager auf die Straße gesetzt: Er will das Familiendomizil und das Geschäft für sich allein beanspruchen. Von dem Drama zutiefst verunsichert, beginnt Matma, an Viveks Loyalität zu zweifeln: Könnte ihr Stiefsohn ähnliche Gedanken verfolgen und seine beiden Brüder um ihr Erbe bringen wollen? Um Prem und Vinod vor drohendem Unglück zu bewahren, schmiedet Matma einen folgenschweren Plan. Das ist Bollywood von seiner emotionalsten Seite: Ein unvergleichliches Staraufgebot liebt und leidet durch dieses opulent ausgestattete und äußerst erfolgreiche Familiendrama um Ehre, Neid und Loyalität. Erstmals treten hier die Superstars Salman Khan und Saif Ali Khan gemeinsam vor die Kamera. Letzterer spielt zudem an der Seite von Karisma Kapoor, die später seine Schwägerin werden sollte: Seit 2012 ist Saif Ali Khan mit Bollywood-Idol Kareena Kapoor verheiratet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Salman Khan (Prem) Karisma Kapoor (Sapna) Saif Ali Khan (Vinod) Tabu (Sadhana) Sonali Bendre (Preeti) Mohnish Bahl (Vivek) Mahesh Thakur (Anand) Originaltitel: Hum Saath-Saath Hain: We Stand United Regie: Sooraj R. Barjatya Altersempfehlung: ab 6