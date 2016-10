KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los In der eigenen Falle / Das Tal der Palombisaurier F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken In der eigenen Falle: Marsu nimmt Hektor die Brille weg und spielt damit. Hektor findet das gar nicht gut, weil er ohne Brille so gut wie nichts sieht. Nachdem Marsu die Brille zurückgegeben hat, klauen die Kleinen sie und Hektor sieht wieder nichts. Da er denkt, das war wieder Marsu, ist er echt sauer auf ihn und will ihn eine Weile nicht sehen. Zur selben Zeit ist Beutegreif wieder im Dschungel unterwegs, um Marsu zu fangen und ihn zu verkaufen. Beutegreif verkleidet sich als Marsupilami und lockt Marsu mit einer Marsupilami-Lockpfeife an. Bald sitzt Marsu unter einer unzerbrechlichen Glasglocke in der Falle. Hektor, der auf der Suche nach ihm wie blind im Dschungel umhertappt, sieht ihn natürlich nicht. Als die drei Kleinen zu Beutegreif auf die Lichtung kommen, beschließt er, sie ebenfalls zu fangen. Aber da greift Hektor, der endlich wieder etwas sieht, nachdem ihm Tante Diana seine Brille gebracht hat, ein und Beutegreif sitzt in seiner eigenen Falle. Er wird von Marsu mit einem Superwurf ganz weit weg verfrachtet und damit unschädlich gemacht. Hektor und Marsu versöhnen sich wieder und das lustige Leben im Dschungel kann weitergehen. Das Tal der Palombisaurier: Bei einem Picknickausflug mit Hektor, Tante Diana und Topangadakota fällt Marsu durch ein Loch unter einem Ameisenhaufen in den Zugang zu einem versteckten Tal. Dort findet er ein riesiges, gut erhaltenes Skelett, das eine entfernte Ähnlichkeit mit ihm aufweist. Die Menschen, die inzwischen nachgekommen sind, halten es für das Skelett eines Palombisaurus, der der Vorfahr des Marsupilami gewesen sein könnte. Marsu benimmt sich eigenartig: er schmückt das Skelett mit Blumen, meditiert und baut in den Kopf des Skeletts ein Nest. Hektor versucht alles, um ihn aus seiner geistigen Abwesenheit herauszuholen, aber nichts hilft. Schließlich beschließt Hektor, Marsus Familie zu holen, damit sie ihn in die normale Welt zurückbringt. Das funktioniert auch und so können alle wieder nach Hause gehen. Ollie und Bauwahn, die wieder mal mit Sprengstoff unterwegs sind, um einen Auftrag Felizias auszuführen, sprengen durch einen Unfall den Eingang, durch den Marsu in das Tal gelangt ist uns so bleibt das Tal der Palombisaurier nun für immer verschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz