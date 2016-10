KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Pippi will Hubertus' Familie kennenlernen. Miriam findet heraus, dass sie und Serena Zwillinge sind. Constanze hat Liebeskummer wegen Tommy. Als Hubertus Pippi erzählt, dass sein Vater in Erfurt Geburtstag feiert, interpretiert Pippi das als Einladung Hubertus' Familie kennenzulernen. Pippi freut sich, denn sie leidet zunehmend unter der Geheimhaltung ihrer Beziehung in Schule und Internat. Doch Hubertus fürchtet, dass Pippi seinen Eltern nicht gut genug sein wird und sucht nach einem Weg die Einladung zurückzunehmen. Pippi ist schon ganz aufgeregt wegen der Geburtstagsfeier. Sie kauft sich extra schicke neue Schuhe. Hubertus hingegen versucht alles, um das Zusammentreffen zu verhindern. Und so erzählt er Pippi, dass sein Vater krank geworden ist und nun seinen Geburtstag leider doch nicht in Erfurt verbringen wird. Miriam verpasst vor lauter Entsetzen ihre eigene Geburtstagsparty. Ist das wirklich wahr? Sind sie und Serena tatsächlich Zwillinge? Immer wieder guckt sie sich die Babyfotos an, als plötzlich Daphne ins Zimmer platzt. Eigentlich wollte sie Miriam nur abholen, aber als sie die Babyfotos sieht, stutzt sie. Sind Miriam und Serena etwa Zwillinge? Miriam bestätigt Daphnes Vermutung. Von Daphnes Euphorie kann sich Miriam vorerst nicht anstecken lassen. Doch etwas hat sich verändert ... Constanze ist noch immer verletzt. Tommy hat ihr wirklich das Herz gebrochen. Dominik kann es kaum ertragen, seine große Schwester so niedergeschlagen zu sehen und gibt sein Bestes, Constanze wieder glücklich zu machen.Pippi zahlt Hubertus seine Lüge heim. Dominik will Gerechtigkeit für Constanze. Auch Serena weiß inzwischen von dem Familiengeheimnis. Pippi ist sauer auf Hubertus. Sie hat herausgefunden, dass er sie angelogen hat. Sein Vater war gar nicht krank und die Geburtstagsfeier hat wie geplant stattgefunden, nur eben ohne Pippi. Sie konfrontiert Hubertus mit ihren Vorwürfen und macht mit ihm Schluss. Hubertus gibt sein Bestes, Pippi wieder versöhnlicher zu stimmen und als er sie fast schon von seinen Gefühlen überzeugt hat, verleugnet er sie wieder vor den anderen Einsteinern. Pippi reicht es nun endgültig. Nicht seine Eltern oder die anderen Schüler haben ein Problem mit ihrer Beziehung, sondern Hubertus selbst! Dominik will nicht länger mit ansehen wie schlecht es Constanze wegen Tommy geht. Sie fühlt sich, als wäre sie in ein tiefes Loch gefallen, erzählt sie ihm. So soll sich Tommy auch fühlen, findet Dominik und heckt mit Raphael einen Plan aus - erfolgreich sind sie dabei leider nicht. Auch Serena weiß inzwischen, dass sie und Miriam Zwillingsschwestern sind und verdrängt genau wie Miriam ihr Wissen. Es kann doch nicht sein, dass sich jetzt alles für sie ändern soll. Aber so ganz lässt weder Serena noch Miriam der Gedanke an die "neue" Schwester los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Lange (Adrian) Svea Engel (Serena) Jelena Herrmann (Miriam) Paul Hartmann (Jonny) Stefan Wiegand (Tobias) Ruth Schönherr (Li-Ming) Jacob Körner (Nils) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Frank Stoye Drehbuch: Andreas Kaufmann Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Franz Bartzsch