KI.KA 12:50 bis 13:15 Trickserie Marcus Level Bösartige Kätzchen / Prinzessin Lula F 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Bösartige Kätzchen: Marcus und sein Team haben es mit bösartige Katzen und knuddeligen, niedlichen Kätzchen zu tun. Und sie entwickeln eine ganz besondere Behandlungsmethode für einen riesigen dicken Kater namens Vipkrad. Bei Marcus zuhause hilft Gorbar Seraphine, dem kratzbürstigen Maurice ein Bad zu verpassen. Prinzessin Lula: Marcus muss das Herz von Prinzessin Lula erobern. Angesichts ihrer Schönheit kommt er ins Schwärmen, und Ephi ist gekränkt. Am Ende aber findet Marcus für beide die richtigen Worte. Bei Marcus zuhause fertigt Gorbar ein Porträt von Seraphine an. Sein Meisterwerk haut sie aus den Socken. Originaltitel: Marcus Level Regie: Ahmed Guerrouache Drehbuch: Eddy Fluchon, Jérôme Erbin, Frédéric Lenoir, Ahmed Guerrouache, David Crozier