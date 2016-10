KI.KA 10:50 bis 11:15 Trickserie Der Kater mit Hut Regen bringt Segen / Fahr bloß nicht aus der Haut! USA, CDN, GB 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Regen bringt Segen: Nicht ein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Sally und Nick sehnen sich nach Regen. Dann müsste Sally nicht mit der schweren Gießkanne die Blumen gießen und Nick könnte endlich seine neuen Gummistiefel ausprobieren. Aber glücklicherweise gibt es ja immer noch den Kater mit Hut. Er reist mit ihnen in den Regenwald von Trippeti-Trappeti-Tropf. Dieser ist so dicht, dass der Regen nicht mal unten auf dem Boden ankommt. Fahr bloß nicht aus der Haut!: Nick trägt seinen Lieblingspullover schon sehr lange, dabei ist er ihm mittlerweile viel zu klein. Und obwohl er fleckig und abgetragen ist, will sich Nick nicht von ihm trennen. Als der Kater mit Hut davon erfährt, schlägt er vor, in die Klapperdizisch-Wüste zu fliegen. Dort lebt Slide, die Schlange. Er ist ein guter Freund des Katers und hat ein ganz ähnliches Problem: seine Haut ist ihm zu klein geworden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Cat in the Hat Knows a Lot About That Regie: Tony Collingwood Musik: David Schweitzer