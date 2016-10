KI.KA 08:55 bis 09:03 Trickserie Mama Mirabelle's Tierkino Gesunde Gewohnheit GB, USA 2007-2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Gesunde Gewohnheit: Mama Mirabelle will mit Karla, Bo und Max einen Ausflug zum Wasserloch im westlichen Wolkental machen. Dort soll es einen Wasserfall und sogar eine Rutsche geben. Alle sind ganz aus dem Häuschen vor lauter Vorfreude, doch dann wird Max leider krank. Er hat eine Riesenerkältung und der Ausflug muss abgesagt werden. Zum Trost zeigt Mama Mirabelle allen einen Film darüber, was man tun kann, um gesund zu bleiben oder schnell wieder gesund zu werden. Außerdem verspricht sie, den Ausflug nachzuholen, sobald es Max wieder besser geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Karin Buchholz (Mama Mirabelle) Jennifer Weiss (Karla) Jesco Wirthgen (Bo) Josephine Schmidt (Max) Angela Ringer (Dab) Christoph Banken (Dib) Originaltitel: Mama Mirabelle's Home Movies Regie: Leo Nielsen Drehbuch: Andy Yerkes, P. Kevin Strader, Pippin Parker, Claudia Silver, Peter Hirsch, Raye Lankford Musik: Lester Barnes, David Beal, Jeffrey Clyburn

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 208 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 178 Min.