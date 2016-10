KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Blauzahns Rückkehr / Schuppen gegen Streifen F, CDN 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Blauzahns Rückkehr: Im Basar verliert ein geheimnisvoller Fremder eine große Goldmünze. Doch bevor Badou sie ihm zurückgeben kann, ist er verschwunden. Badou, Fitz und Munroe betrachten die Münze genauer und stellen fest, dass der Pirat Blauzahn darauf abgebildet ist. Die Jungs gehen zu König Babar und erzählen von dem rätselhaften Fremden. Sie hoffen, dass die Münze zu Blauzahn und seinem Schatz führen könnte. Doch König Babar untersagt den Kindern die Piratenjagd und schickt sie in den Garten zum Spielen. Also machen sich die Freunde heimlich auf die Suche. Dabei gewinnen sie immer mehr den Eindruck, dass der geheimnisvolle Purpurne Pirat in Wahrheit König Babar ist. Stimmt diese Vermutung? Schuppen gegen Streifen: König Babar, Badou und Zawadi machen sich auf in die Hauptstadt der Krokodilsümpfe, wo die großen Sumpfwettspiele stattfinden. Durch den Besuch sollen die guten Beziehungen zwischen Celesteville und den Sumpfbewohnern verstärkt werden. Also müssen sich die Celesteviller gut benehmen. Doch schon beim Empfang tritt Zawadi gewaltig ins Fettnäpfchen. Sie findet den Geruch und den Matsch im Sumpf eklig und sagt dies leider so laut, dass die Gastgeber es mitbekommen. Badou entschuldigt seine Freundin damit, dass sie die Sümpfe noch nicht kennt und daher nicht zu schätzen weiß. Der Krokodilboss gibt ihr daraufhin sofort die Gelegenheit, die Sümpfe besser kennenzulernen und fordert sie zur Teilnahme an den Sumpf-Wettspielen auf. Als Mitmatscher wird ihr Badou zugeteilt. Der listige Fallenwettstreit der Krokodile beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Steve D, Terry Tompkins

