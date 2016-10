ARD alpha 00:00 bis 05:40 Dokumentation alpha-Campus - Wissenschaft für Schlaflose Große Werke der Literatur Vortrag D 16:9 Live TV Merken Große Werke der Literatur Die Ringvorlesung an der Universität Augsburg beschäftigt sich mit kulturell repräsentativen Texten verschiedener Autoren. Neben der Interpretation der Werke geht es hier auch um die Frage des Status des jeweiligen Werkes im literarischen Kanon. Denn Texte mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und kulturprägender Wirkung bedürfen der immer neuen Auslegung und Einordnung. Campus-Nacht: "Wissenschaft für Schlaflose" Wissenschaft die ganze Nacht: Wem nachts der Schlaf fehlt, aber Schäfchenzählen zu anspruchslos ist, der hat bei ARD-alpha jetzt jeden Donnerstag eine intelligente Alternative: Vorlesungen und Vorträge aus der Reihe "alpha-Campus Auditorium" von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Sechs Stunden geballter Wissenschaftstransfer in deutscher und englischer Sprache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus Wissenschaft für Schlaflose