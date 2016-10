ARD alpha 23:00 bis 23:45 Dokumentation alpha-Österreich: science.talk A 2016 16:9 Live TV Merken Wie sind höhere Agrarerträge ohne zusätzliche Belastung der Umwelt möglich? Antworten darauf kennt der Agrarexperte Andreas Gronauer. Der Leiter des Instituts für Landtechnik an der Universität für Bodenkultur in Wien verrät, wie die "smarte Landwirtschaft" der Zukunft aussehen könnte. Außerdem begrüßt Barbara Stöckl in einer weiteren Ausgabe den Wissenschafter des Jahres 2012, Georg Grabherr. Der renommierte Ökologe spricht u. a. über seine internationale Klimastudie, in der Hochgebirgspflanzen als Indikatoren für die Auswirkungen des Klimawandels beleuchtet werden, und beschreibt sein Arbeitsfeld, das sich keineswegs nur auf "Blümchen klauben und zählen" reduziert, mit einem Augenzwinkern. In dem 1.200 Quadratmeter großen heimischen Garten des gebürtigen Vorarlbergers wird Naturschutz selbstverständlich groß geschrieben, die Philosophie des "reaktiven Gärtnerns" hat dabei stets Priorität. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Andreas Gronauer (Agrarexperte), Georg Grabherr (Naturschutzexperte) Originaltitel: alpha-Österreich