ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Götz W. Werner: dm-Gründer kämpft für ein Grundeinkommen Götz W. Werner - dm-Gründer kämpft für ein Grundeinkommen D 2015 2016-10-14 11:00 16:9 Merken Er sei Zahnpasta-Verkäufer, sagt Götz W. Werner, der Gründer der Drogeriemarkt-Kette dm. Sein erster Markt eröffnete 1973 in Karlsruhe, heute betreibt dm über 3000 Filialen in zwölf europäischen Ländern und ist laut Umfragen der beliebteste Händler Deutschlands. Götz W. Werner ist ein Querdenker: Er führte den Drogerie-Discout ein, stellt seine Mitarbeiter und Kunden in den Mittelpunkt und sagt: Unternehmen sind für Menschen da - nicht umgekehrt. Seit Jahren wirbt Werner für seinen großen Traum von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wie dies in der Praxis funktionieren könnte, erklärt Werner bei Planet Wissen. Außerdem berichtet Michael Bohmeyer über sein Projekt "Mein Grundeinkommen", für das er Geld sammelt und es als Grundeinkommen für ein Jahr verlost. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms, Birgit Klaus Originaltitel: Planet Wissen

