ARD alpha 16:30 bis 17:00 Magazin nano Die Welt von morgen Atomare Gefahr höher als je zuvor - Politiker aus 20 Ländern, vereint in der Initiative "Global Zero", schlagen in Sachen atomarer Gefahr Alarm. / Hobbyforscher helfen der Wissenschaft - Berliner Hobbyforscher stöbern im Grünen nach Insekten und tragen ihre Funde in Karten ein - zum Nutzen der Wissenschaft. / Keine Friedensbastion - Konfliktpotential in der Welt wächst wieder / Die Schweiz und das Bologna-System - Fast kein Bachelor-Absolvent wagt sich auf den Arbeitsmarkt / Frauenmangel in China - Chinesen suchen jenseits der Grenzen nach Ehefrauen A, D, CH 2016 Von wegen Abrüstung - Atomare Gefahr höher als je zuvor. Politiker aus 20 Ländern, vereint in der Initiative "Global Zero", schlagen in Sachen atomarer Gefahr Alarm: die Gefahr einer nuklearen Katastrophe wäre heute viel höher als noch zu Zeiten des Kalten Krieges oder noch vor 5 Jahren. Insektenpirsch - Hobbyforscher helfen der Wissenschaft. Klopfschirm, Käfersieb und Leuchtturm - mit diesen ungewöhnlichen Utensilien sind Berliner Hobbyforscher auf der Suche nach Grillen, Käfern und Faltern. Sie stöbern dafür in Wiesen, Parks und Hecken und werden dabei immer wieder fündig. Die von ihnen entdeckten Tiere tragen sie schließlich samt Fundort in Karten ein - und helfen damit der Wissenschaft. Es ist Citizen-Science mit langer Tradition: Denn der in Berlin ansässige entomologische Verein Orion ist schon 125 Jahre alt, Nachwuchssorgen hat er nicht. Das Erfolgsrezept: Bei der Freizeitforschung verbindet sich persönlicher Enthusiasmus mit wissenschaftlichem Nutzen. Moderation: Alexandra Kröber Originaltitel: nano