ARD alpha 06:45 bis 07:00 Bildungsprogramm Wetter und Klima D 2012 16:9 Live TV Merken Ohne fundamentale Kenntnisse über Wetter und Klima kann keine Wetterkarte verstanden, kein Wetterbericht interpretiert werden. Gerade in Zeiten des Klimawandels durch die Erderwärmung ist ein aktuelles Basiswissen aber zwingend erforderlich. Die Menschheit wird sich künftig verstärkt mit Wetterphänomenen und Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sehen. Was müssen die Schülerinnen und Schüler von heute wissen, um sich künftig verantwortungsbewusst verhalten zu können und die Entwicklung nicht noch weiter durch unangemessenes und nicht zeitgemäßes Verhalten negativ zu beeinflussen. Warum sind Wettervorhersagen weiterhin nicht genau und zuverlässig? Wie wird sich das Klima entwickeln, welche Folgen hat das für Deutschland? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wetter und Klima

