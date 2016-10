3sat 04:20 bis 05:11 Dokumentation Universum Genpool der Alpen - Alpenzoo Innsbruck A 2010 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Alpenzoo Innsbruck ist einzigartig: Auf einer Seehöhe von 750 Metern gilt er als der höchstgelegene Zoo Europas und bietet die weltweit vollständigste Sammlung an Alpentieren. Sein Areal erstreckt sich über etwa vier Hektar, in denen der Zoo 150 verschiedene Tierarten beherbergt. Dabei ist er ein reiner Themenzoo, wo nur Tiere des Alpenraumes gehalten und gezeigt werden - Löwe, Elefant und Giraffe wird man hier vermissen. Die Dokumentation "Genpool der Alpen - Alpenzoo Innsbruck" führt durch alle Jahreszeiten und konzentriert sich vor allem auf die engagierten wie hochspezialisierten Zucht- und Wiederansiedelungsprojekte des Zoos. Präsentiert werden aber auch absolute Raritäten, die weltweit nur im Tiroler Alpenzoo gehalten werden. Auf kurzweilige Art wird gezeigt, wie spannend die Natur Österreichs, deren Erforschung und Bewahrung sind. Eines der Highlights ist der Mauerläufer. Ein kleiner Vogel von etwa 15 Zentimetern Größe mit dünnem, gebogenem Schnabel und roten Flügelfedern. Dieses Tier ist den allermeisten Menschen fast völlig unbekannt, da es nur in extremen Hochgebirgslagen bis 3000 Metern Seehöhe lebt. Der Mauerläufer wird nur im Innsbrucker Alpenzoo gehalten, da er besonders hohe Ansprüche an seine Pflege stellt. Der Film bietet faszinierende Einblicke in das Dasein dieses ebenso heimlichen wie farbenprächtigen Hochgebirgsbewohners. Wer glaubt, dass das Abenteuer, Wildtiere einzufangen und wieder auszusiedeln, nur in den Steppen Afrikas möglich ist, kennt den Alpenzoo nicht: Die mächtigen Alpensteinböcke werden mit Narkosegewehren "gejagt" und per Hubschrauber in großen Holzkisten in die entlegensten Regionen des Alpenraumes geflogen und wieder ausgesetzt. Ein nicht minder spannendes Unterfangen mit Expeditionscharakter ist es, den größten Greifvogel der Alpen, den Bartgeier, der Natur zurückzugeben. Der Film zeigt die jahrzehntelangen, erfolgreichen Bemühungen des Alpenzoos zur Wiedereinbürgerung dieses phantastischen Greifvogels in den Alpenraum. Einst waren auch Elch und der Wisent, der Europäische Bison, in den Alpen heimisch. Heute sind höchst aufwändige Zuchtprogramme notwendig, um diese Giganten für die freie Natur zu erhalten. Der Innsbrucker Alpenzoo und seine Artenschutz- und Zuchtprojekte sind von internationaler Bedeutung. Von besonderem Interesse ist auch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Luchs und Wildkatze. Der Innsbrucker Alpenzoo ist hierbei an vorderster Front dabei. Bei beiden Katzenarten gelang es, die Jungenaufzucht zu filmen und die entzückenden Katzenbabys zu zeigen. Doch der Alpenzoo ist nicht nur über, sondern auch unter Wasser aktiv: Mit extrem großem Aufwand wird in Partnerschaft mit dem Tiroler Fischverband die sogenannte Inn-Äsche gezüchtet und wiederausgesetzt. Ein Fisch, der immer mehr vom Verschwinden bedroht ist. Und manche Projekte des Alpenzoos geschehen auch heimlich, und in aller Stille. Dennoch haben sie großen Tiefgang und schützen Tiere wie die Kreuzkröte, eine der seltensten Amphibienarten Österreichs, vor dem Verschwinden. Die Kreuzkröte kommt in ganz Österreich nur an zwei Orten vor. Einer davon liegt am Lech, wo dem Filmteam sensationelle Aufnahmen gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum