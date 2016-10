3sat 02:40 bis 03:30 Dokumentation Die Wiege des Alpinismus Vom Ankogel auf die Berge der Welt A 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Erstbesteigung des Ankogel im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg im Jahr 1762 stellt für viele den eigentlichen Ursprung des Alpinismus dar. Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung des Phänomens Alpinismus nach und hinterfragt die Motive der frühen Pioniere, die sich mit ihren bergsteigerischen Leistungen selbst ein Denkmal gesetzt haben. Zum ersten Mal wurde mit dem Ankogel ein vergletscherter Alpengipfel mit über 3000 Metern Höhe bezwungen, vier Jahre vor dem Mont Blanc und anderen berühmten Bergen der Alpen. Die Pioniertat eines wagemutigen Bauern mit dem Namen Patschg hat bald zahlreiche Nachahmer gefunden, in den kommenden 100 Jahren folgten unzählige Gipfel, so zum Beispiel der Großglockner durch Franz II. Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim und das Matterhorn durch den englischen Bergsteiger Edward Whymper, dem später auch die Erstbesteigung des Chimborazo gelingen sollte. "Alpinismus" wurde bald zum Begriff für Extrembergsteigen, nicht nur in den Alpen, sondern auf der ganzen Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wiege des Alpinismus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 161 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 96 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 71 Min.