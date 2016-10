3sat 22:25 bis 23:50 Filme Nächster Halt: Fruitvale Station USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Packendes Drama mit "Creed"-Star Michael B. Jordan. Am Silvestertag des Jahres 2008 gelobt Oscar (Michael B. Jordan) ein besserer Vater zu sein, nicht mehr zu dealen und sich um einen ernsthaften Job zu kümmern. Am Abend fährt er mit seiner Freundin in die Stadt, um zu feiern. Sie geraten in eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und der Polizei – mit tragischem Ausgang… Basiert auf Tatsachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael B. Jordan (Oscar Grant) Melonie Diaz (Sophina) Octavia Spencer (Wanda) Kevin Durand (Offizier Caruso) Chad Michael Murray (Offizier Ingram) Ahna O'Reilly (Katie) Ariana Neal (Tatiana) Originaltitel: Fruitvale Station Regie: Ryan Coogler Drehbuch: Ryan Coogler Kamera: Rachel Morrison Musik: Ludwig Girabsson Altersempfehlung: ab 12