Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich ist eine der wichtigsten Untersuchungsbehörden für Wirtschaftsdelikte in der Schweiz. Etliche spektakuläre Fälle hat sie behandelt. Die Staatsanwaltschaft III ist eine von vier sogenannt "Besonderen Staatsanwaltschaften" des Kantons Zürich. Sie ist zuständig für die großen Wirtschaftsverfahren. Dazu gehören Firmenpleiten, Insiderhandel, Betrugsfälle und Veruntreuungen. Man müsse "Leute aus dem Verkehr ziehen, die sich nicht an die Spielregeln halten", sagt Susanne C. Leu. Sie ist eine der Staatsanwältinnen, die "ECO" bei ihrer Arbeit über die Schultern blicken lässt. Susanne C. Leu leitete das Verfahren gegen Rolf Erb. Im Archiv der Staatsanwaltschaft III lagern mittlerweile über 800 Bundesordner zum Fall. Zum ersten Mal spricht sie über diese intensive Zeit, die mit der Verurteilung des einstigen Milliardärs Rolf Erb zu sieben Jahren Gefängnis endete. Moderation: Reto Lipp