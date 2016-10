Niederlande 2 20:30 bis 21:15 Sonstiges Rot op met je milieu NL 2016 HDTV Merken Deze aflevering staat in het teken van uitwerpselen: de deelnemers gaan vervuilde riolen reinigen, aan de slag bij een varkenshouder en ontdekken hoe urine hergebruikt kan worden. Ze wonen intussen in een huis dat langzaam volloopt met afval; een confrontatie met hoeveel rotzooi ze dagelijks produceren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dennis van der Geest Originaltitel: Rot op met je milieu