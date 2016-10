Niederlande 2 18:50 bis 19:20 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Met zijn allen onder één groot dak leven, nu en in de toekomst. Dat was het idee van de familie Van Wiggen. Nu herbergt hun zogenaamde meergeneratiehuis het gezin, een kantoor, een timmerwerkplaats en een zelfstandige woonruimte voor eventueel grootouders en dochters. Een gezond duurzaam huis van houtskeletbouw met een slim domoticasysteem, dat ook nog levensloopbestendig is. * En onze vogelaar Camilla is te gast op het Haringvliet. De dam, die daar ooit is aangelegd om de zee te weren, laat nu zoet water in zee lopen. Maar vanaf 2018 gaat de dam een stukje open en stroomt er ook zout water terug ons land in. Dat is fantastisch nieuws voor alle flora en fauna in dat gebied; zoals onder andere de zeehond, de grote stern en de lepelaar. Voor natuurgebied de Quackgors een spannend vooruitzicht, alhoewel het nu ook al prachtig is. Boswachter Ted laat het Camilla zien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: BinnensteBuiten