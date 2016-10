AXN 04:20 bis 05:10 Actionserie Sea Patrol Jäger und Gejagte AUS 2011 16:9 Merken Bird, Robert und 2 Dads werden zu einer Mannschaftsübung, einer sogenannten Exped, unter Dutchys Leitung auf einer einsamen Insel abgesetzt. Hier soll das Überleben in freier Wildnis unter extremen Umständen erprobt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Dominic Deutscher (Ryan White) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12