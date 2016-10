AXN 02:40 bis 03:35 Actionserie Justified Völlig verfahren USA 2014 16:9 Merken Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können, aber es ergeben sich Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Art Mullen) Jere Burns (Wynn Duffy) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Michael Dinner Drehbuch: Graham Yost, Dave Andron, Leonard Chang Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18

