AXN 22:45 bis 23:35 Actionserie Justified Blutsbrüder USA 2014 16:9 Merken Dewey versucht den Teil des Heroins, den er sich unter den Nagel gerissen hat, in ein Ticket raus aus Harlan zu verwandeln. Ava beschließt, aus eigener Kraft im Gefängnis zu überleben. Raylan folgt dem Weg von Boyds Heroin zu den Crowes und macht Bekanntschaft mit der 21-Fuß-Regel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Art Mullen) Jere Burns (Wynn Duffy) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: John Dahl Drehbuch: Graham Yost, Taylor Elmore, Keith Schreier Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18

