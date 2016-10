AXN 21:00 bis 21:50 Serien Kingdom Durchgedreht USA 2015 16:9 Merken Nach seiner Niederlage scheinen Nates Probleme schwerwiegender denn je. Jay ist hinter Laura her und gerät außer Kontrolle. Lisa malt sich aus, wie ihre Zukunft mit Nachwuchs aussehen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Originaltitel: Kingdom Regie: Michael Morris Drehbuch: Byron Balasco, Bruce Rasmussen Altersempfehlung: ab 18