AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Der Morgen danach AUS 2011 16:9 Die Crew der Hammersley entert ein ausländisches Fischerboot, das illegal in australischen Gewässern fischt. Sie beschlagnahmen das Boot und nehmen die Crew fest. Der Captain des Schiffes, Karno, leistet heftigen Widerstand, und bittet Mike, ihm das Schiff zu lassen. Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Dominic Deutscher (Ryan White) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12