Felix grübelt, ob Julia den Heiratsantrag ihres Freundes Niko angenommen hat. Seine Entschuldigung für die vorgetäuschte Operation misslingt gründlich. Auch dass sich Felix' Eltern wieder zu vertragen scheinen, kann ihn nicht aufmuntern. Tom investiert sein gewonnenes Geld in ein Spiel für GameX und bietet Felix erneut den Geschäftsführerposten an. In Google-Kalender eintragen