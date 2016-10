TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Ich arbeite für Caligula USA 2006 16:9 Merken Alan ist ausgezogen, um mit seiner 20 Jahre jüngeren Frau und der in Las Vegas gewonnenen halben Million glücklich zu werden. Charlie kehrt indes in sein altes Leben zurück. Doch schneller als geplant ist Alan wieder single und die halbe Million ausgegeben. Nun taucht er wieder bei Charlie auf und hofft, dass sich dieser um ihn kümmert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Conchata Ferrell (Berta) April Bowlby (Kandi) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 230 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 150 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 50 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 45 Min.