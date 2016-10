TNT Comedy 20:40 bis 21:05 Comedyserie King of Queens Folge: 90 Discofieber USA 2002 16:9 Merken Nach der Trennung von Kelly wird Deacon immer schwermütiger und verschlossener. Das kann Doug natürlich nicht hinnehmen, darum beschließt er, seinen Freund auf andere Gedanken zu bringen. Zu diesem Zweck zieht er nächtens mit Deacon durch die Clubs - worauf Deacon nicht die geringste Lust hat. Doug hingegen genießt diese Ausflüge sehr und bemerkt, wie sehr er die Szene und die unbeschwerten Single-Abende in den Discos von Queens vermisst hat. Das ist Carrie natürlich gar nicht so recht. Außerdem muss sich Carrie noch mit einem ganz anderen Problem herumschlagen: Lila, die neue Assistentin in der Kanzlei, hat eine wirklich auffallende Ähnlichkeit mit ihr! Als diesbezügliche Anspielungen der Kollegen überhand nehmen, beschließt Carrie, ihr Äußeres ein wenig zu verändern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Iris Bahr (Megan) Michael Blieden (John) Jeff Bowser (Dex) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Altersempfehlung: ab 12