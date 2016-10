TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Friede, Freude, Eierkuchen USA 2012 16:9 Merken Caroline und Max flippen vor Freude völlig aus: Ihre Cupcakes haben eine lobende Erwähnung in Martha Stewarts Magazin gefunden. Von einem Tag auf den anderen werden die zwei mit Bestellungen überhäuft und es wird allerhöchste Zeit, einen Laden aufzumachen. Da es den beiden Kellnerinnen nach wie vor an Geld mangelt und sie auch keinen Kredit bekommen, schlägt Max vor, Eizellen zu spenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ryan Hansen (Andy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Thomas Kail Drehbuch: Tracy Poust, Jon Kinnally Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12